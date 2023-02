Arroyito: un posible acuerdo Benedetti - Cravero dejaría como única lista opositora para las elecciones al vecinalismo de Genesio

Reunión de por medio, días atrás, muchos fueron los temas que se vertieron en una mesa en busca de un acuerdo con vistas a las elecciones municipales 2023 y que obviamente beneficie tanto al intendente Gustavo Benedetti como al concejal Mauricio Cravero. Habrá muchas más, imaginamos, en este largo camino que recién comienza.

Si este posible acuerdo Benedetti - Cravero se concretara, el actual mandatario sacaría del medio a uno de los candidatos, y quizás el más fuerte, en la pugna por la intendencia de Arroyito ya que mediante pasacalles y carteles “Mauricio 2023″, el actual concejal por la UCR había dejado en claro sus intenciones a buscar ocupar el escritorio de la calle Rivadavia.

De esta manera, solamente y hasta el momento, el concejal Wilson Genesio del Vecinalismo Independiente sería la lista opositora, ya que días atrás además de confirmar que iría por la intendencia comentó que Cravero había hablado con él para una posible fórmula que quedaría trunca. Es decir tendríamos la lista oficialista con Benedetti a la cabeza y la opositora con Genesio al frente algo que no fue común en los últimos años en la ciudad dulce.

Consultado sobre el tema por Oscar Vittone para Canal 3, el intendente Gustavo Benedetti comentó “siempre las posibilidades están, no hay que dejar de bregar por conseguir los espacios. En la provincia en el radicalismo no saben cómo se van a elegir los candidatos, seguramente los referentes de los grupos internos terminan quién es el candidato. En Córdoba no hay candidatos, cuando el grupo de intendentes planteó la posibilidad de un intendente de candidato a gobernador, automáticamente la estructura partidaria dio de baja esa posibilidad”.

“Yo aspiro a que Arroyito tenga candidatos en la lista, ojalá, voy a usar un término de la “Mesa de café”, si nosotros ponemos candidatos de radicalismo, peronismo o vecinalismo en la lista provincial, sin dudas la posibilidad de tener el timbre del futuro gobierno va a ser mucho más fácil y accesible”.

Mauricio Cravero 2023 Foto: Facebook Personal

Con Cravero ya lanzado como candidato, a la consulta sobre un posible acuerdo, el intendente dijo “siempre hay posibilidades de diálogo conmigo, es un candidato natural, el que ha sido intendente siempre tiene las puertas abiertas para poder ser candidato, me tocó a mi, René Sueldo fue candidato Quico Bertone también. Es algo natural que se da, tenemos que pensar hoy que no tenemos que cometer los mismos errores que se cometieron antes de confrontar entre nosotros para perder todas las posibilidades que tenemos que instalar a la ciudad a nivel provincial”.

Todo apunta a que la idea del acuerdo sería que el concejal Mauricio Cravero sea quien se postule como candidato para la Legislatura de la Provincia y el actual intendente Gustavo Benedetti iría por una reelección en las municipales de nuestra ciudad.

También comentó que se habría pedido internas al radicalismo “para blanquear candidatos” y que eso definiría si Benedetti va por la interna de la UCR o si sigue por fuera del frente.