Si algo faltaba en el escándalo mediático del año que tuvo como protagonistas a Wanda Nara (34), Mauro Icardi (28) y la China Suárez (29) era la palabra de Zaira Nara (33).

Ex amigas: Paula Chaves y Zaira Nara rompieron su amistad con la China Suárez.

La hermana de la empresaria se encuentra reemplazando a Flor Peña en la conducción de “Flor de Equipo” y contó detalles de la charla que tuvo personalmente con la actriz, quien supuestamente era su amiga.

“Mis amigas me dicen que no entienden. Luli Fernández me dice que tengo sangre de pato, que no entiende cómo no soy más efusiva. Yo voy a la fuente directa. Pasó esto y yo llamé a la China y me junté con ella. No lo sabía nadie”, contó la modelo.

Las dos parejas quedaron envueltas en el escándalo (Captura de pantalla).

“Hay cosas que a mí no me pueden quedar como dudas. Yo soy una persona adulta y determinadas cuestiones se resuelven cara a cara. No por ‘me dijo, le dijo’, hablale al otro. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien”, aseguró.

“La fui a ver a la casa”, empezó contando y Polino la interrumpió: “¿Te conformó la respuesta que te dio?”, a lo que ella respondió: “No, no te voy a decir porque después… Yo no fui a querer entenderla, ni a querer justificarla. Si tenía dudas sobre ciertas cuestiones quería aclararlo con ella. De hecho todo lo que hablé va a quedar en la intimidad con ella”.

El día que viajó con su Wanda a Milán mientras Mauro se encontraba con la China

“Fuimos dos boludas. Te juro que nos creíamos unas vivas bárbaras”, fue el brutal sincericidio de Zaira cuando recordó el día que viajó con su hermana a Italia mientras los chicos quedaron en París al cuidado de su marido y su cuñado, sin saber el plan que tenían oculto.

El contundente descargo de Wanda y Zaira Nara.

Con respecto a si atraviesa una crisis con Jakob por estar involucrado en el encuentro de Icardi con Suárez aclaró: “Estamos bárbaro”.

El muñeco que pertenecía a Isabella Icardi y ahora estaría en manos del hijo de la actriz

Todos quedaron sorprendidos cuando vieron en las historias de la mediática que su hija tenía en sus manos un Baby Yoda. Al poco tiempo, Suárez compartió una imagen con el mismo muñeco.

Estefanía Berardi, una de las panelistas de “Mañanísimas”, sugirió que como a Isabella no le gustaba el juguete, se lo habría regalado a la ex Casi Ángeles en el encuentro que tuvieron.