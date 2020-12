Sol Pérez no deja de sorprender a sus seguidores, y a quienes no la siguen también. La modelo ha pasado por varios rubros de trabajos y al parecer no se ha cansado aun, tanto que se conoció en las últimas horas, que la influencer se animaría a incorporarse en la política argentina.

“La verdad es que en algún momento pensé que sí y después que no. Ahora me gustaría. No ahora, ya mismo, pero sí en un futuro. Me gustaría”, le respondió Sol a Nicole Neumann en diálogo sobre las nuevas oportunidades para Sol.

En este contexto, la “chica fitness”, respondió: “Me parece que todos nosotros necesitamos un cambio y el cambio tiene que venir con gente que quiera ocupar un cargo público sin tener en cuenta todos los beneficios económicos que eso conlleva”, agregó Pérez.

Sin pudor alguno, ni problema de hablar de más, agregó: “Me parece que ocupar un cargo político tiene que venir por el lado de querer cambiar la realidad argentina con planes que puedan ayudar, y no hablo de planes de ayuda económica, sino planes a futuro que puedan cambiar la realidad”. “Caso contrario estamos todo el tiempo metidos en una rueda donde se vuelve a repetir todo el tiempo la misma situación, y hay gente que ya no puede salir de eso”, aseguró.

Finalmente, Sol puntualizó sus principios: “Yo no sé si quiero que mis hijos crezcan con esa violencia y esa forma de solucionar las cosas como si viviésemos en un estado animal donde no existe ningún tipo de regla”.