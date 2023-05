Revés para el Kun Agüero: fue denunciado ante la Justicia por “incitar a la violencia” contra el árbitro que dirigió Independiente - Racing

Sergio “Kun” Agüero no hizo más que estirar la polémica de un partido de lo más controversial y un arbitraje que generó dudas, al criticar al referí Yael Falcón Pérez por su desempeño en el clásico de Avellaneda, donde Independiente y Racing empataron 1 a 1.

El Kun Agüero llamó "cara de termo" al árbitro del partido.

El tema surgió a partir de que Racing se llevó un punto de su visita a la cancha del Rojo a raíz de un penal que el árbitro del partido cobró, pero que generó opiniones encontradas.

La reacción del “Kun” Agüero por el penal de Racing

Fiel a su estilo un tanto provocador, el exdelantero de la Selección Argentina no ocultó su descontento por el penal que cobraron en contra al equipo de sus amores, Independiente.

Ante esta situación, el “Kun” manifestó a través de su stream, una vez finalizado el clásico, que “la explicación del árbitro es lo peor”. Y agregó: “Eso es lo peor: explica que empieza afuera y cae adentro. Si tenés que cobrar donde empieza, cara de termo”.

E incluso, durante el desarrollo del partido, Agüero también había manifestado: “La verdad, está para meterle un sopapo al cabeza de termo este”.

Las críticas del Kun contra el árbitro. Foto: @aguerosergiokun

El “Kun” Agüero fue denunciado por “incitación a la violencia”

Como consecuencia de sus dichos, el exfutbolista fue denunciado ante la Justicia por “incitación a la violencia”, por sus críticas a Yael Falcón Pérez.

El titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), Eduardo Aparicio, afirmó que la causa penal fue iniciada de oficio por la Fiscalía de Avellaneda.

El árbitro Yael Falcón Pérez denunció amenazas, tras el clásico de Avellaneda.

“Él es una figura pública y tiene que hablar con responsabilidad”, comentó Aparicio en diálogo con TN.

El propio árbitro se manifestó después de lo ocurrido y sobre las amenazas que recibió a raíz de su fallo: “Mi madre es médica. No está acostumbrada a vivir estas cosas. Mi hijo es chico, no lo entiende, pero me duele por ella. Hay errores, todos nos equivocamos”.