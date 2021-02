Ni lento ni perezoso, Netflix, el gigante norteamericano del streaming, ya está detrás de su próximo éxito de audiencia. Es que a menos de 10 días de que estallara el escándalo mediante el cual pequeños inversores organizados hicieran temblar Wall Street multiplicando el valor de las acciones de GameStop, una empresa al borde la quiebra, según trascendidos, Netflix ya estaría detrás del guión de la película.

Según publicó el diario Deadline, especializado en temas concernientes a la industria de Hollywood, Netflix estaría preproduciendo una película sobre el caso, que estaría protagonizada por el actor Noah Centineo (conocido por interpretar a Jesus Foster en la serie The Fosters y por su papeles en las películas de Netflix: A todos los chicos de los que me enamoré, Sierra Burgess Is a Loser, La cita perfecta y Swiped) con guión de Mark Boal.

Noah Centineo archivo web

Según se supo, éste no sería el único proyecto cinematográfico sobre el acontecimiento. Al parecer los estudios MGM habrían adquirido los derechos del borrador de un libro sobre GameStop que escribirá Ben Mezrich.

Por el momento, Netflix no ha realizado comentarios al respecto pero fuentes citadas por Deadline afirman que su intención es que la película explore la manera en que internet ha repartido el poder económico y mediático entre los usuarios, evidenciando sus pros y contras.

GameStop y Wall Street

La democratización de las operaciones bursátiles por medio de aplicaciones y redes sociales provocó a fines de enero una guerra en Wall Street. Lo que explica el fenómeno es que un grupo de traders que operan en bolsa se propuso oponerse a grandes nombres de las finanzas que venden en corto, y comenzaron a comprar masivamente acciones de GameStop para inflar su precio.

Con unos tres millones de suscriptores, el foro WallStreetBets del sitio Reddit, ha sido la herramienta principal para este movimiento sin precedentes. Lo curioso es que fue la primera vez que los grandes fondos fueron los derrotados, con 20.000 millones de dólares y mucho orgullo perdido.

EFE/ Justin Lane

Además, los cines AMC, Nokia y los auriculares Koss fueron otros de sus objetivos y ayudaron a provocar una sangría en los grandes fondos de inversión.

La estrategia que siguieron fue la de imitar las operaciones de “venta en corto” de grandes “brokers” que apuestan por sacar beneficio de las caídas bursátiles de empresas cuyo modelo de negocio es obsoleto o que pasan por un mal momento.

El fenómeno ha abierto el debate sobre la regulación de la bolsa, algo a lo que hasta ahora se oponían los multimillonarios que controlaban Wall Street.

Con información de EFE.