En juego: River le gana a Godoy Cruz en un comienzo vertiginoso, a puro gol

River se mide con Godoy Cruz en el estadio Más Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. Y ganaba desde el arranque por el gol de Sebastián Driusi, para afirmarse en la cima de la tabla. Pero el “Tomba” se lo empató cinco minutos después, por Agustín Auzmendi. Por la pantalla de TNT Sports.

Ambos equipos llegaron con poco descanso tras haber afrontado compromisos internacionales entre semana. El Millonario empató 0 a 0 en Paraguay ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores, serie que definirá en Buenos Aires. En tanto, Godoy Cruz, ahora dirigido por Walter Ribonetto, perdió 2 a 1 frente a Atlético Mineiro en Brasil por la Sudamericana, y está obligado a revertir la llave en Mendoza.

RIVER EMPEZÓ CON TODO

A los 4 minutos River abrió el marcador por intermedio de Driussi.

Pero la respuesta de la visita fue casi inmediata, e igualó por Auzmendi a los 9 minutos de ese primer tiempo que empezó sin tregua.

Diez minutos después el equipo de Marcelo Gallardo volvió a desnivelar, esta vez por intermedio de Galoppo, el volante con gol que encontró River.

FORMACIONES DE RIVER Y GODOY CRUZ

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero y Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo y Juan Cruz Meza; Santiago Lencina, Miguel Borja e Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi y Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

Nota en desarollo