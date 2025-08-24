En juego: Boca afirma su mejoría y le gana a Banfield, primer triunfo en La Bombonera

El Boca que volvió al triunfo en la fecha pasada en Mendoza y despertó su apetito, derrota a Banfield 1 a 0 en la Bombonera, por la sexta fecha del Torneo Clausura. Miguel Merentiel abrió el marcador, a los 10 del segundo tiempo. Televisación de TNT Sports.

Los dirigidos por Miguel Russo tomaron aire con la goleada sobre Independiente Rivadavia 3-0, cortando una sequía de 12 partidos sin ganar. Mientras que Banfield, dirigido por Pedro Troglio, pelean por salir de los puestos de abajo, y se recompuso contra Estudiantes con un vibrante 3-2 tras estar 2-0 abajo. En la Bombonera el que más hizo por el gol fue el dueño de casa y lo consigió por la Bestia Merentiel, de los que más lo buscó.

APARECIÓ LA BESTIA DE BOCA 🔵🟡



Nació en los pies de Paredes, Aguirre asistió y Merentiel dejó en el suelo a Sanguinetti para el 1-0 ante Banfield



Nació en los pies de Paredes, Aguirre asistió y Merentiel dejó en el suelo a Sanguinetti para el 1-0 ante Banfield

El DESAHOGO de Merentiel tras confirmar el 1-0 de Boca ante Banfield 🔵🟡



El DESAHOGO de Merentiel tras confirmar el 1-0 de Boca ante Banfield 🔵🟡

ASÍ FUE EL PRIMER TIEMPO DE BOCA

Como era de esperar, la iniciativa la tomó Boca. Manejando la pelota aunque sin profundidad, ante un rival cauto. La primera aproximación fue por un remate de Lautaro Blanco desde fuera del área. Atajadón de Sanguinetti.

ENORME TAPADA de Sanguinetti ante el remate de Blanco 🎯



ENORME TAPADA de Sanguinetti ante el remate de Blanco 🎯

Y la más concreta se dio a los 34, en una doble acción de Miguel Merentiel. Primero eludió al arquero, y su remate al arco fue despejado por un defensor. Le quedó el rebote, se acomodó e intentó de nuevo, junto al palo.

INCREÍBLE DOBLE CHANCE TUVO LA BESTIA ❌⚽ Merentiel se perdió el 1-0 de Boca ante Banfield



INCREÍBLE DOBLE CHANCE TUVO LA BESTIA ❌⚽ Merentiel se perdió el 1-0 de Boca ante Banfield

A los 27 ya había avisado Boca, con un cabezazo franco de Marco Pellegrino, casi un penal de cabeza en un pelotazo cruzado, que logró contener en dos tiempos Sanguinetti. Un minuto antes el arquero se había lucido desviando un potente disparo de Leandro Paredes.

OTRA VEZ SANGUINETTI 🧤 Ahora evitó el gol de Pellegrino



OTRA VEZ SANGUINETTI 🧤 Ahora evitó el gol de Pellegrino

BOMBAZO DE PAREDES Y SANGUINETTI LE SACÓ EL GOL DE BOCA 🧤🧤



BOMBAZO DE PAREDES Y SANGUINETTI LE SACÓ EL GOL DE BOCA 🧤🧤

En esa primera parte en la que el 0 a 0 no se movería pese a que el Xeneize mereció más, se fue expulsado Troglio por protestarle al árbitro Lamolina.

"COBRÁ PARA LOS DOS IGUALES" 🟥



Pedro Troglio fue expulsado por reclamarle al árbitro Lamolina



"COBRÁ PARA LOS DOS IGUALES" 🟥

Pedro Troglio fue expulsado por reclamarle al árbitro Lamolina

FORMACIONES DE BOCA Y BANFIELD

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado e Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.