Hace pocos días atrás, el ex futbolista Matías Almeyda contó que tuvo la intención de comprar vacunas para donarlas a su pueblo natal, Azul, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la operación no pudo llevarse a cabo y este jueves el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires explicó los motivos.

“Hace veinte días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle porque quería vacunar a todo Azul. Quería vacunar, quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo. Tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza”, había revelado el azuleño Matías Almeyda en diálogo con Radio Mitre.

El ahora entrenador explicó que había logrado comunicarse con Johnson y Johnson para comprar vacunas “porque es una sola dosis” y que luego habló con un “político importante” que le explicó que esas dosis no podrían ingresar al país.

El motivo por el cual no pudo realizar la compra de vacunas para donarlas es que, según explicó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, “Estados Unidos tiene prohibida la exportación de vacunas”. El funcionario agradeció el gesto del ex DT de River y lo calificó como “una persona muy generosa”.

Nicolás Kreplak

“Cualquiera que viene a decir que tiene para traer vacunas de Estados Unidos tiene que saber que hay una ley que lo prohíbe, pero con nosotros no habló nadie”, precisó el funcionario en declaraciones a radio Continental.

“Matías las tiene (las vacunas) y no podemos perder esta oportunidad. Tiene la posibilidad de comprarlas porque en Estados Unidos las venden. A él se las venden”, aseguró un funcionario azuleño al enterarse de la oportunidad.

Sin embargo, Kreplak agregó que en lo que va de la pandemia ya hubo “muchos contactos de personas” que “acercan contactos, o gente llega con esas ideas”, pero que “en general son intentos de algunos que ofrecen algo que todavía no tienen”.