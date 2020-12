Luego de más de 20 horas de debate en la Cámara de Diputados por el aborto legal, sobre el cierre de la sesión que terminó con media sanción a la iniciativa, se dio un fuerte cruce entre Sergio Massa y el diputado de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo.

Previo a la votación por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Ritondo apareció fuera de su banca a los gritos y discutiendo con una asesora, durante la exposición de la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau.

Ante la situación, el presidente de la Cámara intervino y le cedió la palabra a Ritondo para que explicara el problema.

“Presidente, para hacer esta sesión hicimos un gran esfuerzo todos de haber planteado una burbuja sanitaria, para aprobar invitaciones para este lugar especial creo que lo que habíamos aceptado es que ingresaran funcionarios que habían trabajado”, comenzó Ritondo.

Y continuó: “Me parece que se rompió la burbuja sanitaria y no tiene sentido todo lo que venimos haciendo esta semana. Lamento no haberlo planteado en labor parlamentaria, usted rompió la palabra hoy, esto no se hace, con el cariño que le tengo”.

“Si nos hubieran dicho cuantas invitaciones teníamos por bloque...”, protestó ante la llegada de personas que no estaba previsto que presenciaran la sesión por el aborto legal.

Por su parte, Massa explicó que la diputada “Carmen Polledo recibió la notificación de que tenía la misma cantidad de invitaciones y dijo que no”. Y agregó: “Todos tienen PCR hecho y están a disposición por secretaría”.