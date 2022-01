Nasser Al-Attiyah ya acumula 37 minutos y 40 segundos de ventaja como líder de la clasificación general del Dakar 2022; el piloto del Toyota Gazoo Racing cedió este martes 5 minutos y 10 segundos respecto del ganador del día, el español Carlos Sainz (Audi). Pero fueron los problemas mecánicos del francés Sebastien Loeb, escolta de Al-Attiyah en el acumulado de tiempos, lo que permitió que el catarí se escapara de manera contundente en el global.

El segundo lugar en la etapa fue para el sudafricano Henk Lategan (Toyota), que quedó a apenas 38 segundos de Sainz, y casi un minuto por delante de Stephane Peterhansel (Audi), que finalizó cuarto. El grupo de los cinco primeros del día lo completó Nani Roma (BRX), a 2 minutos y 41 segundos.

Apenas comenzada la etapa, que comprendió 255 kilómetros cronometrados con largada y llegada en Al Qaisumah, se rompió la transmisión en el prototipo BRX de Loeb, quien después de perder más de media hora, también por dos pinchaduras, llegó a duras penas y con tracción solo en dos ruedas.

“Sabíamos que Sebastien (Loeb) había tenido algún problema con el coche, así que he ido más tranquilo sin correr riesgos. Estoy contento de terminar el día sin problemas; mañana será una etapa muy larga y hay que ser prudentes. No me sorprende el tiempo de Carlos (Sainz) porque hemos ido muy despacio. El gran rival es Sebastien (Loeb), no Carlos (Sainz) porque va muy atrás”, valoró Al-Attiyah. El español, que se perdió el lunes, está 26° en la general, a 2 horas y 19 minutos.

”Ahora, el objetivo es controlar el rally. No es fácil hacer predicciones, porque, aunque haya menos rivales que controlar este año, el Dakar siempre es el Dakar. Mañana será una de las etapas más largas y abrir la ruta no será la mejor posición”, completó.

Al-Attiyah se libró de una desclasificación del rally-raid al competir el lunes sin conectar la caja negra que mide diferentes parámetros del vehículo. La FIA, al tratarlo como un error humano, lo que alegó el equipo Toyota, lo dejó en 5.000 euros de multa y aviso de desclasificación para el catarí si se repite.

El piloto de Qatar abrió el camino durante la mayoría de la especial y finalizó a 5 minutos y 10 segundos de Sainz. Pero su principal rival en la general, el único que, siguiéndolo, no se perdió en la navegación del domingo, el francés Sebastién Loeb (Bahrain Raid Xtreme) penó con múltiples inconvenientes.

Lucio Álvarez se mantiene tercero

En el tercer lugar de la general, se mantiene el argentino Lucio Álvarez, quien en definitiva ubica a la segunda Toyota Hilux (Overdrive) mejor clasificada. En la etapa, quedó noveno, a 6 minutos y 23 segundos; y en el acumulado de tiempos está a 42 minutos y 6 segundos, superando a Giniel de Villiers, oficial de Toyota y quien, no obstante, podría recibir una penalización por no ayudar a dos motociclistas a los que embistió (sin consecuencias) con su vehículo. En el quinto puesto, figura el local Jazeed Al-Rajhi (Toyota), a 47 minutos y 29 segundos.

Otros dos argentinos se siguen ubicando entre los 10 primeros de la general. Los mendocinos Sebastián Halpern y Orlando Terranova. Mientras que el primero, navegado por su coterráneo Bernardo Graue, está octavo (a una hora y un minuto), Orly se ubica 10° (a una hora y ocho minutos).

Este miércoles, se correrá la cuarta etapa, que incluye el especial más largo del rally con 445 kilómetros cronometrados. En total, serán 707 km entre Al Qaysumah y Riyadh.