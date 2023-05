Allanaron la casa de Jair Bolsonaro en Brasilia, porque creen que falsificó su certificado contra el Covid-19

La policía de Brasil debió intervenir este miércoles, allanando el domicilio del expresidente Jair Bolsonaro, a raíz de las acusaciones que pesan en su contra, de la supuesta falsificación de su vacunación contra el Covid-19, a fin de poder viajar a los Estados Unidos.

Jair Bolsonaro habría entrado a Estados Unidos con documentación falsa. Foto: Infobae

De su casa de Brasilia secuestraron su teléfono celular. Entretanto, Bolsonaro negó tal acusación, aunque reconoció que nunca se inmunizó contra el coronavirus.

“No hay adulteración (de datos) de mi parte. No me vacuné, punto, eso nunca lo negué”, confesó Bolsonaro.

Las causas contra Jair Bolsonaro

Desde que dejó la presidencia en manos de su contrincante político, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, la situación judicial de Bolsonaro se vio cada vez más comprometida.

Así, se ve enfrentando una decena de causas ante diferentes tribunales de primera instancia, vinculadas con supuestos abusos de poder durante su gestión, entre otras cuestiones.

En esta oportunidad, el mandatario afirmó abiertamente: “No me vacuné, fue una decisión mía”. Y agregó: “Nunca me pidieron el certificado de vacuna en ningún lugar y no existe adulteración de mi parte. No tomé la vacuna y punto final. Nunca negué eso. No tomé la vacuna y fue una decisión mía”.

El expresidente reconoció que nunca se vacunó contra el coronavirus.

Cabe recordar que durante los picos más altos de la pandemia del coronavirus, el entonces presidente de Brasil fue uno de los mandatarios que mayor cantidad de veces se manifestó o negando lo que sucedía, o simplemente restándole importancia al Covid-19.

El allanamiento responde a una sospecha de la policía federal de aquel país por creer que el exmandatario, sus familiares y varios de sus asesores, adulteraron documentos de vacunación a fin de poder ingresar a los Estados Unidos. Estas presuntas manipulaciones se habrían perpetrado en dos oportunidades: noviembre 2021 y diciembre 2022.