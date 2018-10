Hace quince días, Daniel y Magalí denunciaron que el hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, les había cambiado a su hijo. Ocurrió que médicos y enfermeras les habían dicho que habían tenido a una nena, pero cuando fueron a verlo era un niño.

Ahora, tras un análisis de ADN, se confirmó que “Agustina” siempre fue, en realidad, “Agustín”. “Todo fue una falla de comunicación importante. Tanto en la pulsera, como en el acta de nacimiento los médicos pusieron que era Agustina. Pero cuando lo fuimos a ver, vimos que era un varón”, dijo la pareja.

bebe moreno

Pero las consecuencias de la equivocación todavía se sienten. Durante todos estos días, pareja no visitó al bebé debido porque no sentían que fuera suyo. “Ahora estamos con psicólogos para poder reconectar con el bebé“, contó Daniel, y Magalí agregó: “Queremos recuperar el tiempo. Ayer vine a verlo porque me pidieron ropa. Le pido disculpas por todo el tiempo perdido”.

bebe moreno

Por otra parte, los padres accionarán legalmente contra el hospital por el maltrato y la mala atención.