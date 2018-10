Este domingo se festeja el día de la madre en Argentina. Todos los días pueden ser el día para visitar a mamá y pasar tiempo en familia, pero el tercer domingo de octubre es cada año una cita obligada con ellas para todos los argentinos.

Estas son 5 series y películas que muestran las relaciones madre – hijos en todas sus formas. Para ver con mamá, para recomendársela quienes la tienen lejos o para recordarla si ya no está.

Gilmore Girls

Esta ficción creada por creada por Amy Sherman- Palladino es para muchos la serie que se ocupó de entender las relaciones entre madres, hijas y abuelas como ninguna otra. La serie que retrata la relación entre Lorelai Gilmore, madre soltera, y Rory, su hija adolescente, es un clásico que se transmitió entre 2000 y 2007, pero en diciembre de 2016 salió una temporada especial para Netflix que refleja como continuó la vida de las chicas Gilmore 9 años después. Una comedia que sabe tocar fibras sensibles y a la que quienes aún no vieron deberían darle una oportunidad.

Bates Motel

Lejos de ​la madre tierna y divertida que hace todo por su hija en que representa Lorelei Gilmore, Bates Motel es una serie oscura. Cuando en 2012 se anunció como una serie inspirada en la película Psicosis no hubo mucha expectativa. Pero la premisa de la serie, revelar cómo había sido la adolescencia de Norman Bates y el particular vínculo con su madre que llevó al desenlace, la convirtieron en un éxito.

El sustituto

Esta película, situada en Los Angeles de1928, muestra a Christine Collins (Angelina Jolie) como una madre que hará cualquier cosa para recuperar a su hijo, quien desaparece sin dejar rastro. El problema es que, algunos meses después, la policía le comunica que ha encontrado al niño, pero con solo verlo Christine se da cuenta de que no es su hijo. Sin embargo, al no saber qué hacer se lo lleva a casa, mientras continúa su búsqueda apoyándose en las pocas personas que no la consideran loca.

Tully

Este año, el director Jason Reitman trabajó nuevamente con Diablo Cody para hablar de la cara no tan heroica de la maternidad. El film Tully, protagonizado por Charlize Theron, presenta a Marlo, una madre desbordada por sus obligaciones profesionales, la crianza de dos hijos y un embarazo inesperado. Este último la lleva a tomar una decisión que no la convence, contratar a una niñera nocturna. Ella resulta ser Tully (Mackenzie Davis), quien pronto establece una particular y profundo vínculo con Marlo, que lleva a una trama llena de momentos agridulces y reflexivos. Finalmente se revela la identidad de Tully, que resulta ser una sorpresa.

La joven vida de Juno

Convertida ya en un clásico, La joven vida de Juno fue en 2007 la película que consagró como actriz a la por entonces jovencísima Ellen Page. Juno, de diesciséis años, descubre que está embarazada de su mejor amigo, y el film la acompaña durante los 9 meses de embarazo, en los que deberá enfrentarse a más de una decisión que cambiará por completo no solo su vida, sino la del bebé.