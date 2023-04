La sorpresiva transformación del “Ken humano”: ahora es “Barbie”

Hace ya varios años, Rodrigo Alves se hizo conocido como el ‘Ken humano’. Es que el joven brasileño se realizó un sinnúmero de operaciones para parecerse al famoso novio de Barbie y, a su estilo, lo logró.

“Ken” siempre se mostró orgulloso de las más de 60 intervenciones quirúrgicas que se hizo por todo el cuerpo. Entre rinoplastias, liposucciones e implantes de abdomen, el joven mostraba los resultados de su proceso para convertirse en el muñeco y hasta incluso logró un aire a “Barbie”.

La impactante transformación del "Ken humano" con el paso de los años.

Justamente, para aprovechar esto, Alves decidió plantearse cómo se vería de mujer y por eso en 2019 cambió los trajes y el pelo engominado por una larga peluca rubia y unos zapatos con tacos, para convertirse en una auténtica “Barbie”, o Jessica como hace llamar a su ‘alter ego’ de mujer.

Ken humano. Rodrigo Alves en una foto mirándose al espejo.Foto: Instagram

La transformación del Ken Humano a Barbie

Vestido de mujer, con pelo largo, con unos zapatos negros, un gran abrigo de piel y un sombrero que se parece a los tradicionales gorros rusos, fue la primera foto que se conoció de la transformación de Rodrigo, pero no la última.

La primera foto que se conoció del "Ken humano" como mujer trans.

“Soy conocido como Ken, pero por dentro siempre me he sentido como Barbie”, aseguró a The Mirror, donde reveló que llevaba varios meses viviendo como una mujer.

La impactante transformación del "Ken humano": siempre se sintió más una "Barbie".

Al cabo de pasar nuevamente por algunos procesos estéticos, el brasileño logró su figura, la cual ahora presume en redes sociales con diferentes estilos y en varios eventos.

El Ken humano ahora es una mujer trans.

Quien fue conocido durante años como el “Ken humano”, ahora, es una mujer transgénero, que tiene millones de seguidores en Instagram, donde no deja de sorprender con sus publicaciones.

Así se ve actualmente en sus redes sociales. Foto: Instagram

Con el paso de los años, quien ahora se llama Jessica ha logrado ganarse su lugar en las redes sociales y encontrarse a sí misma, según lo que aseguró en un posteo en su cuenta de Instagram. “Estoy agradecida de ser mujer. Debo haber hecho algo grande en otra vida”, expresó.