Macri le pide a Larreta que en 2017 ponga “limite” a las protestas

Para el Presidente, "los piquetes ya no tienen sentido" porque su Gobierno "ha abierto mesa de diálogo con todos los sectores".

El presidente Mauricio Macri advirtió hoy que los piquetes callejeros “ya no tienen sentido”, porque su gobierno “ha abierto mesas de diálogo con todos los sectores, los formales y los informales”, y le reclamó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que en 2017 le ponga “algún límite” a estas protestas.

“La gente tiene mucha razón, el piquete nunca tuvo razón de ser, pero con un gobierno intolerante (como el anterior), que no había mesa de diálogo y un proceso de escucha, algún sentido tenía. Pero ahora ya no lo tiene más, porque nuestro Gobierno ha abierto mesas de diálogo con todos los sectores, los formales y los informales”, planteó el jefe de Estado.

En declaraciones a radio Mitre, Macri contó que ha “hablado” con Rodríguez Larreta y le dijo que “en 2017 espera un comportamiento distinto de su Gobierno de la Ciudad en términos de poner algún límite” a las protestas callejeras en la Capital Federal, epicentro de los reclamos con cortes al tránsito.

El primer mandatario subrayó que el Gobierno nacional este año “se ha hecho cargo de que no se cortaran todas las rutas y autopistas federales”. “El epicentro mayor de piquetes es la Capital Federal y lo he hablado con el jefe de Gobierno electo por los vecinos de la ciudad de Buenos Aires de que realmente en 2017 los ciudadanos argentinos en general, y en particular los que viven y trabajan en la Ciudad, esperan un comportamiento distinto de su gobierno en términos de poner algún límite a lo que está pasando, particularmente a lo que sucedió en diciembre”, concluyó.